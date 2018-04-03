Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Выделяем все самое интересное и значимое, что случилось в тридцатом туре испанской Ла Лиги сезона 2017/2018.

Пако Лопес набрал семь очков в своих первых трех матчах в качестве главного тренера «Леванте» — это лучший результат для наставника «лягушек» с сезона 2004/2005.

"Реал" выиграл только 4 матч в текущем розыгрыше Ла Лиги из 7, в которых не принимал участия Криштиану Роналду

В текущем году Гарет Бэйл забил уже 9 мячей во всех турнирах — это его лучший результат за первые три месяца года за время выступлений в «Реале».

За последние десять лет игроки «Реала» реализовали уже 77 11-метровых ударов — это самый высокий показатель в топ-5 европейских чемпионатах.

Гарет Бэйл ("Реал") нанес по воротам «Лас-Пальмаса» 8 ударов — чаще в выездном матче Ла Лиги он бил только в 2013-м году в матче с «Альмерией» (10).

Пако Хемес ("Лас-Пальмас") проиграл все свои 9 матчей «Реалу» в Ла Лиге в качестве главного тренера (разница мячей: 7-35).

"Барселона" продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 37 матчей. До повторения рекорда «Реала Сосьедад» 1980 года «сине-гранатовым» осталось не проиграть одну игру.

"Барселона" набрала уже 17 очков в матчах текущего розыгрыша Ла Лиги, в которых уступала в счете.

Лионель Месси ("Барселона") забил уже 7 мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги ударом из-за пределов штрафной площади. Наряду с Пауло Дибалой ("Ювентус") — это лучший результат в топ-5 европейских лигах.

"Эспаньол" сыграл вничью уже в 6 матче текущего розыгрыша Ла Лиги из последних 9 игр (2 победы и 1 ничья).

Единственный удар в створ ворот игроков «Валенсии» в исполнении Родриго (без учета блокированных) в матче с «Леганесом» оказался результативным.

Ян Облак сыграл свой 150 матч за «Атлетико».

"Малага" прервала свою 14-матчевую серию без побед в Ла Лиге (3 ничьи и 11 поражений).

Кевин Гамейро ("Атлетико") реализовал свои 10 из 11 пенальти в Ла Лиге.

"Депортиво" продлил свою серию без побед в чемпионате до 15 матчей (5 ничьих и 10 поражений) — это худший результат для клуба в рамках Ла Лиги.

"Атлетико" одержал уже 11 победу с разницей в один мяч в текущем розыгрыше Ла Лиги (9 из этих матчей закончились со счетом 1:0) — это больше, нежели имеет в своем активе любая другая команда чемпионата.

Луис Муриэль ("Севилья") нанес по воротам «Барселоны» 8 ударов — больше «сине-гранатовым» в текущем сезоне в одном матче не угрожал ни один игрок.

Лионель Месси ("Барселона") забил уже 21 мяч в рамках Ла Лиги, выйдя по ходу игры на замену — это лучший результат турнира в XXI веке.

10 мячей «Бетиса» из 50 в текущем розыгрыше Ла Лиги были забиты игроками, которые выходили на замену — это самый высокий показатель чемпионата.