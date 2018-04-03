Волейболисты «Динамо-МГТУ выиграли у команды из Краснодара

31 марта прошли четвертьфинальные игры Кубка любительской волейбольной лиги Краснодарского края. Молодёжный состав команды «Динамо-МГТУ» сыграл с командой Краснодарского института физической культуры, спорта и туризма и одержал победу со счётом 3:0.

«Полуфинальные игры пройдут 14 апреля, финал — 15 числа. Основной состав команды «Динамо-МГТУ» борется за 7-12 места высшей лиги ЧР по волейболу», сообщает пресс-служба МГТУ

С 3 по 8 апреля динамовцы сыграют в Ижевске с командами из Оренбурга, Белгорода, Стерлитамака, Южно-Сахалинска и Ижевска.