Ещё
Волейболисты «Динамо-МГТУ выиграли у команды из Краснодара
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волейболисты «Динамо-МГТУ выиграли у команды из Краснодара 

АиФ Адыгея 48 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
31 марта прошли четвертьфинальные игры Кубка любительской волейбольной лиги Краснодарского края. Молодёжный состав команды «Динамо-МГТУ» сыграл с командой Краснодарского института физической культуры, спорта и туризма и одержал победу со счётом 3:0.
«Полуфинальные игры пройдут 14 апреля, финал — 15 числа. Основной состав команды «Динамо-МГТУ» борется за 7-12 места высшей лиги ЧР по волейболу», сообщает пресс-служба МГТУ.
С 3 по 8 апреля динамовцы сыграют в Ижевске с командами из Оренбурга, Белгорода, Стерлитамака, Южно-Сахалинска и Ижевска.
АиФ Адыгея: последние новости
Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара» Баскетболисты «Динамо-МГТУ проиграли на выезде в Уфе Туристские события Адыгеи вошли в Национальный календарь 2018 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра9
Голый заезд19
Кафельников закрутил роман cо стюардессой12
Загитова рассказала о парнях19
Бьорндален сообщил о важном решении2
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение