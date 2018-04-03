Янутов: у «Енисея» с самого начала сезона не пошло, по игре что-то не получалось

Либеро красноярского «Енисея» Александр Янутов признался, что в нынешнем сезоне на него самое большое впечатление произвело противостояние с «Динамо-ЛО» в плей-аут российской Суперлиги. «Енисей» выиграл серию со счётом 3-1.

«По накалу страстей это такие матчи, когда выкладываешься на 120%. Состояние в команде — кто больные, кто травмированные, кто ещё что-то. Слава богу, что мы выдержали всё это. Хотели попасть в восьмёрку, заветный плей-офф, но команды подобрались такие ровные, сильные, что с самого сезона не пошло, и количество побед не позволило попасть, и по игре что-то не получалось», — цитирует Янутова «7 канал Красноярск».