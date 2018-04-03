Леон выложил фото в футболке «Перуджи»

Доигровщик казанского «Зенита» Вильфредо Леон выложил фотографию в футболке итальянской «Перуджи». В руках у спортсмена находится пасхальное яйцо с логотипом команды.

«Итак… что вы думаете? Это правда или шутка на 1 апреля? Людям из Перуджи нравятся кубинские ритмы!» — написал Леон в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Леона.

Ранее волейболист сообщил, что он не будет продлевать контракт с казанским клубом, истекающий после нынешнего сезона. После этого появились слухи о возможном переходе Леона в «Перуджу». За «Зенит» кубинец выступал с 2014 года. За это время Леон трижды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок России, четырежды — Кубок России, один раз — клубный чемпионат мира.