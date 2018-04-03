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Тьяго Алькантара: «В матче с „Баварией“ „Севилья“ еще прибавит»
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Тьяго Алькантара: «В матче с „Баварией“ „Севилья“ еще прибавит» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара уверен, что в матче с его клубом «Севилья» покажет максимум своих способностей. «Бавария» и «Севилья» сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Они еще прибавят в большом лигочемпионском матче, это естественно. Это правда для любого города, но особенно для Севильи, где все такие страстные. В барах будут делать лучшие сендвичи и кофе, форма и бутсы игроков будут подготовлены лучше, чем обычно.
Они знают, как выдавать главные матчи в Лиге чемпионов, они отвечают на вызовы и доказывают, почему у них один из лучших европейских клубов", — цитирует Алькантару Marca.
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