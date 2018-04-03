«Сересо» обыграл «Чеджу Юнайтед» в азиатской Лиге чемпионов

Японский «Сересо» одолел корейский «Чеджу Юнайтед» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов АФК (2:1).

В составе хозяев голами отметились нападающие Эичи Катайама и Йоитиро Какитани. В концовке матча окончательный счёт установил форвард «Чеджу Юнайтед» Чжин Сун Вук. Матч проходил в японском городе Осака, на стадионе «Нагай». Встречу посетили более 9 тыс. зрителей.

После победы «Сересо» занял 2-е место в группе с 8 очками. Клуб отстаёт от лидирующего «Гуанчжоу Эвергранд» на 1 очко и на 2 очка опережает «Бурирам Юнайтед». «Чеджу Юнайтед» занимает последнюю строчку с 3 очками.