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«Заречье-Одинцово» выиграло 4-й матч подряд в турнире за 5-8-е места в ЧР
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«Заречье-Одинцово» выиграло 4-й матч подряд в турнире за 5-8-е места в ЧР 

Чемпионат.com 2 часа назад
Подмосковное «Заречье-Одинцово» в матче четвёртого тура турнира за пятое-восьмое места по итогам женского чемпионата России в Саратове одержало волевую победу над «Сахалином» со счётом 3:1. Подопечные Вадима Панкова выиграли четвёртую встречу кряду, а команда из Южно-Сахалинска потерпела третье поражение. В среду, 4 апреля, «Заречье» сыграет с «Протоном», а «Сахалин» встретится с «Ленинградкой».
Женщины. Чемпионат России. Суперлига Турнир за 5-8-е места. Второй круг. Саратов. 4-й тур «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (22:25, 25:23, 25:22, 32:30).
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