Альба: «Если „Барселона“ хочет сделать требл, то находится на правильном пути»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ромой». Встреча состоится 4 апреля в Барселоне.

«Мы на правильном пути, если хотим сделать требл. Мы в финале Кубка Испании и лидируем в чемпионате Испании, но в четвертьфинале Лиги чемпионов много сильных соперников, так что выиграть этот турнир будет трудно. Но мы знаем, какими качествами наделена наша команда.