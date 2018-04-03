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Альба: «Если „Барселона“ хочет сделать требл, то находится на правильном пути»
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Альба: «Если „Барселона“ хочет сделать требл, то находится на правильном пути» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ромой». Встреча состоится 4 апреля в Барселоне.
«Мы на правильном пути, если хотим сделать требл. Мы в финале Кубка Испании и лидируем в чемпионате Испании, но в четвертьфинале Лиги чемпионов много сильных соперников, так что выиграть этот турнир будет трудно. Но мы знаем, какими качествами наделена наша команда.
Что касается возвращения в строй Бускетса, для нас это большое значение. Когда владеет мячом, он добавляет нашей игре баланса. На своей позиции он номер один в мире», — цитирует Альбу пресс-служба УЕФА.
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