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Александр Мостовой: «Рома» меня шокировала. Но в финал выйдет «Ливерпуль»
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Александр Мостовой: «Рома» меня шокировала. Но в финал выйдет «Ливерпуль» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о жеребьевке полуфиналов Лиги чемпионов. В 1/2 финала сыграют «Бавария» — "Реал" и «Ливерпуль» — «Рома».
— Я не хотел видеть полуфинал «Бавария» — «Реал», а они опять выпали, — сказал Мостовой. — Думаю, «Ливерпуль» и «Рома» остались довольны итогом жребия.
— Именно в первой паре будущий победитель турнира?
— Думаю, что «Ливерпуль» просто так не сдастся. То, что эта команда показала в противостоянии с «Манчестер Сити», меня поразило. Красные почти не дали шансов нападению соперника, а ведь у «горожан» одна из лучших атак в мире. «МС» не создавал моментов, а в первом матче его вообще задавили.
Ну а «Рома» просто шокировала! Обыграть «Барселону» с таким счетом… Наверное каталонцы до сих пор сидят в раздевалке и думают, как это возможно. Из ста игр подобное способно повториться только два-три раза — и то случайно. Тем не менее, больше склоняюсь к тому, что из этой пары дальше пройдет «Ливерпуль».
— А из другой?
— Там пятьдесят на пятьдесят. То, что «Реал» сделал в Турине, всех поразило, а то, что мадридцы потом изобразили дома — еще больше. Не припомню, чтобы «Королевский клуб» горел до самого конца на «Бернабеу» со счетом 0:3. Только «Барсе» это под силу.
Что касается «Баварии», она еле ноги унесла в Севилье и дома сделала унылые 0:0. Поэтому пока не понимаю, кто в итоге выйдет в финал. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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