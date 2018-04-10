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«Ливерпуль» впервые с 2008 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов
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«Ливерпуль» впервые с 2008 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Ливерпуль» одержал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Дома красные обыграли «горожан» со счётом 3:0. Таким образом, они вышли в следующий раунд турнира с общим счётом 5:1.
«Ливерпуль» достиг стадии 1/2 финала Лиги чемпионов впервые с 2008 года. Тогда красные встретились в полуфинале с лондонским «Челси» и потерпели поражение с общим счётом 3:4 (первая игра — 1:1, ответная — 2:3).
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