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Президент «Реала»: Финал Лиги чемпионов с «Барселоной»? Для начала важно туда попасть
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Президент «Реала»: Финал Лиги чемпионов с «Барселоной»? Для начала важно туда попасть 

Советский спорт 37 минут назад
Фото: Букмекеры.рф
«Хотели бы мы сыграть с „Барселоной“ в финале Лиги чемпионов в этом году? Для начала важно туда попасть. Конечно, это возможно, но сначала мы встретимся с „Баварией“, потому что мы всегда играем с ними. Но если в финале нам попадётся „Барселона“, то я буду помнить о наших победах в Суперкубке Испании, когда мы обыграли их 3:1 в гостях и 2:0 дома. Но сейчас нам нужно пройти „Ювентус“, — приводит слова Переса Football Italia.
Первый матч »Реала» и «Ювентуса» завершилась победой «сливочных» со счетом 3:0. Ответная игра состоится 11 апреля в Мадриде.
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