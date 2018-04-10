Президент «Реала»: Финал Лиги чемпионов с «Барселоной»? Для начала важно туда попасть

«Хотели бы мы сыграть с „Барселоной“ в финале Лиги чемпионов в этом году? Для начала важно туда попасть. Конечно, это возможно, но сначала мы встретимся с „Баварией“, потому что мы всегда играем с ними. Но если в финале нам попадётся „Барселона“, то я буду помнить о наших победах в Суперкубке Испании, когда мы обыграли их 3:1 в гостях и 2:0 дома. Но сейчас нам нужно пройти „Ювентус“, — приводит слова Переса Football Italia.