Суд второй инстанции отклонил апелляцию ВФСО «Динамо» по «делу М'Вила»

Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы отклонил апелляцию Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», которое требовало признать недействительным мировое соглашение, заключенное в 2016 году между французским футболистом Янном М'Вила и ФК «Динамо». Об этом «СЭ» сообщил юрист игрока Михаил Прокопец.

— Ранее «Динамо» отказал суд первой инстанции. Общество подало апелляцию, но суд второй инстанции ее не удовлетворил. Суд подтвердил, что мировое соглашение является действительным и должно исполняться, — сказал Прокопец.

М'Вила тренировался с «Динамо» в 2015 году на протяжении полугода. После заключения мирового соглашения клуб обязался выплатить игроку компенсацию в размере 900 ытсяч евро тремя траншами. Первые два были выплачены, а третий — заблокирован нынешним руководством «Динамо», которое считает мировое соглашение незаконным.