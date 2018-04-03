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Суд второй инстанции отклонил апелляцию ВФСО «Динамо» по «делу М'Вила»
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Суд второй инстанции отклонил апелляцию ВФСО «Динамо» по «делу М'Вила» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы отклонил апелляцию Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», которое требовало признать недействительным мировое соглашение, заключенное в 2016 году между французским футболистом Янном М'Вила и ФК «Динамо». Об этом «СЭ» сообщил юрист игрока Михаил Прокопец.
— Ранее «Динамо» отказал суд первой инстанции. Общество подало апелляцию, но суд второй инстанции ее не удовлетворил. Суд подтвердил, что мировое соглашение является действительным и должно исполняться, — сказал Прокопец.
М'Вила тренировался с «Динамо» в 2015 году на протяжении полугода. После заключения мирового соглашения клуб обязался выплатить игроку компенсацию в размере 900 ытсяч евро тремя траншами. Первые два были выплачены, а третий — заблокирован нынешним руководством «Динамо», которое считает мировое соглашение незаконным.
Сейчас 27-летний полузащитник выступает за французский «Сент-Этьен». (Илья АНДРЕЕВ)
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