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«Интер» предложит Спаллетти новый контракт, если выйдет в Лигу чемпионов
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«Интер» предложит Спаллетти новый контракт, если выйдет в Лигу чемпионов 

Советский спорт 13 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Интер» предложит главному тренеру Лучано Спаллетти новый контракт, если под руководством итальянца команда выйдет в Лигу чемпионов.
После 29 туров «Интер» занимает четвертое место, отставая на два очка от «Ромы». При этом у «Лацио», который идет пятым, всего на одно очко меньше.
По данным Gazzetta dello Sport, если Спаллетти решит поставленную задачу, клуб предложит ему новый контракт до 2021 года.
Кроме того, Спаллетти будет выделен бюджет для усиления состава под Лигу чемпионов.
Напомним, 59-летний итальянец возглавил «Интер» летом прошлого года. До этого он полтора сезона работал с «Ромой».
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