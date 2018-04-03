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Роман Широков: У «Краснодара» более целостная игра, чем у «Зенита». К сожалению
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Роман Широков: У «Краснодара» более целостная игра, чем у «Зенита». К сожалению 

Советский спорт 54 минуты назад
— Что может противопоставить «Краснодар» «Зениту»? Нет ли смысла наступить на горло собственной песне и сыграть более прагматично, на контратаках? — У «Краснодара» более целостная игра, чем у «Зенита». К сожалению. Однако «Зенит» будет играть на своем поле после долгожданной победы в предыдущем туре. Болельщики погонят свою команду вперед, так что, по идее, должна получиться красивая игра.
— Смолов забьет в Санкт-Петербурге? И хватит ли «Краснодару» атакующего потенциала для победы? — Смолов приучил к тому, что за сборную постоянно забивает в Санкт-Петербурге, так что, возможно, продолжит голевую серию и в чемпионате.
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