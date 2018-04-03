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Тренер «Вердера» продлил контракт до 2021 года
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Тренер «Вердера» продлил контракт до 2021 года 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Вердер» объявил о продлении контракта с главным тренером Флорианом Кохфельдтом.
Соглашение рассчитано до 2021 года.
35-летний тренер работает с первой командой «Вердера» с 2017 года. Ранее он возглавлял вторую команду клуба.
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