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Тренер «Вердера» продлил контракт до 2021 года
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Тренер «Вердера» продлил контракт до 2021 года
Евро-футбол.Ру
2 часа назад
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Евро-футбол.Ру
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«Вердер» объявил о продлении контракта с главным тренером Флорианом Кохфельдтом.
Соглашение рассчитано до 2021 года.
35-летний тренер работает с первой командой «Вердера» с 2017 года. Ранее он возглавлял вторую команду клуба.
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