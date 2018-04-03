Тренер «Вердера» продлил контракт до 2021 года

«Вердер» объявил о продлении контракта с главным тренером Флорианом Кохфельдтом.

Соглашение рассчитано до 2021 года.

35-летний тренер работает с первой командой «Вердера» с 2017 года. Ранее он возглавлял вторую команду клуба.