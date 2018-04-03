Ещё
Жорди Альба: В первом матче с «Ромой» мы попробуем сохранить свои ворота в неприкосновенности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жорди Альба: В первом матче с «Ромой» мы попробуем сохранить свои ворота в неприкосновенности 

Советский спорт 1 час назад
— Мы на правильном пути, если хотим сделать требл. Мы в финале Кубка Испании и возглавляем примеру, но в четвертьфинале Лиги чемпионов много сильных соперников, так что выиграть этот турнир будет трудно. Но мы знаем, какими качествами наделена наша команда.
Для нас действительно было важно как можно чаще в этом сезоне проводить сухие матчи — и в Кубке Испании, и в примере, и в Лиге чемпионов. В первом матче с «Ромой» мы попробуем сохранить свои ворота в неприкосновенности еще раз.
Эрнесто Вальверде: Чтобы одолеть «Рому», мы должны показать выдающийся футбол
Возвращение Бускетса имеет очень большое значение. Когда владеет мячом, он добавляет нашей игре баланса. На своей позиции это номер 1 в мире, — цитирует Альбу официальный сайт УЕФА.
Напомним, что первый матч между «Барселоной» и «Ромой» состоится 4 апреля на поле стадиона «Камп Ноу» в Испании, а ответная игра пройдет в Риме 10 апреля.
Советский спорт: последние новости
Сергей Тетюхин завершит карьеру после этого сезона СМИ: Тренер молодежной команды Мусаев возглавит «Краснодар» «Бешикташ» одержал минимальную победу в матче с «Аланьяспором»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов40
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Голый заезд22
Названы претенденты на проведение ОИ-202611
Сборную России лишили серебра54
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение