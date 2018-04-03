Жорди Альба: В первом матче с «Ромой» мы попробуем сохранить свои ворота в неприкосновенности

— Мы на правильном пути, если хотим сделать требл. Мы в финале Кубка Испании и возглавляем примеру, но в четвертьфинале Лиги чемпионов много сильных соперников, так что выиграть этот турнир будет трудно. Но мы знаем, какими качествами наделена наша команда.

Для нас действительно было важно как можно чаще в этом сезоне проводить сухие матчи — и в Кубке Испании, и в примере, и в Лиге чемпионов. В первом матче с «Ромой» мы попробуем сохранить свои ворота в неприкосновенности еще раз.

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Возвращение Бускетса имеет очень большое значение. Когда владеет мячом, он добавляет нашей игре баланса. На своей позиции это номер 1 в мире, — цитирует Альбу официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между «Барселоной» и «Ромой» состоится 4 апреля на поле стадиона «Камп Ноу» в Испании, а ответная игра пройдет в Риме 10 апреля.