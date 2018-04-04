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«Динамо СПб»: вопрос с переездом на стадион «Фишт» в Сочи решится в конце сезона
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«Динамо СПб»: вопрос с переездом на стадион «Фишт» в Сочи решится в конце сезона 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном переезде команды на стадион «Фишт» в Сочи.
«Разговоры о переезде в Сочи на стадион «Фишт» действительно идут. Но сейчас мы заканчиваем сезон в Питере. К концу чемпионата будет всё известно. Объективно, причины на переезд в Сочи есть. У нашего «Динамо» нет нужной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. У «Зенита» стадион, академия. У нас этого нет. В таких условиях работать нелегко. В Сочи нет команды, объективно она должна там быть. Там есть прекрасный стадион, который надо загружать болельщиками. Считаю, это правильно. Шансы на переезд есть, всё станет ясно, повторюсь, к концу сезона», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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