Петербургское «Динамо» может перебазироваться в Сочи

Генеральный директор «Динамо СПб» Дмитрий Рубашко заявил о том, что в футбольном клубе рассматривают возможность перебазироваться в Сочи.

"Разговоры ведутся, но от разговоров до дела еще далеко. Команда решает вопросы в Санкт-Петербурге, поэтому здесь сейчас это не обсуждается. Вообще, основания могут быть, но, когда будет точно понятно, тогда можно будет о чем-то говорить. В том регионе нет команды, но есть стадион «Фишт», благоприятные условия и для развития футбола, так что все логично", — цитирует гендиректора петербургского клуба ТАСС.

В текущем сезоне «Динамо СПб» занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ и имеет в своем активе 47 очков.