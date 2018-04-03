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Петербургское «Динамо» может перебазироваться в Сочи
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Петербургское «Динамо» может перебазироваться в Сочи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Динамо СПб» Дмитрий Рубашко заявил о том, что в футбольном клубе рассматривают возможность перебазироваться в Сочи.
"Разговоры ведутся, но от разговоров до дела еще далеко. Команда решает вопросы в Санкт-Петербурге, поэтому здесь сейчас это не обсуждается. Вообще, основания могут быть, но, когда будет точно понятно, тогда можно будет о чем-то говорить. В том регионе нет команды, но есть стадион «Фишт», благоприятные условия и для развития футбола, так что все логично", — цитирует гендиректора петербургского клуба ТАСС.
В текущем сезоне «Динамо СПб» занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ и имеет в своем активе 47 очков.
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