Петербургское «Динамо» может перебазироваться в Сочи

Генеральный директор ФК «Динамо» из Санкт-Петербурга Дмитрий Рубашко сообщил о том, что руководство клуба рассматривает возможность переезда в Сочи на постоянное место базирования.

”Разговоры ведутся, но от разговоров до дела еще далеко. Команда решает вопросы в Санкт-Петербурге, поэтому здесь сейчас это не обсуждается. Вообще, основания могут быть, но, когда будет точно понятно, тогда можно будет о чем-то говорить. В том регионе нет команды, но есть стадион «Фишт», благоприятные условия и для развития футбола, так что все логично”, — сказал Рубашко.

В текущем сезоне петербургское «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 47 очков после 30 туров.

Слова Рубашко приводит.