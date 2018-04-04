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Олимпийский чемпион Тетюхин ушел из спорта
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42-летний российский олимпийский чемпион ушел из спорта 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
42-летний российский волейболист Сергей Тетюхин объявил о завершении карьеры. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».
«Годы все-таки берут свое. Организм на некоторые импульсы реагирует все хуже и хуже. Понимаю, что затягивать с этим не стоит. Повесить бутсы, или в моем случае кеды, нужно вовремя. Думаю, момент настал. Пора мне уходить и дать молодежи возможность развиваться спокойно», — заявил Тетюхин.
Ранее 3 апреля норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален также объявил об уходе из спорта. Тетюхин назвал его легендой и отметил, что его знает весь мир. «У него миллион олимпийских медалей, столько лет он был непобедимым. Конечно же, я преклоняюсь перед таким спортсменом. К сожалению, наши эпохи заканчиваются. Придут новые спортсмены, которые, надеюсь, будут лучше, чем мы», — подчеркнул волейболист.
В настоящий момент Тетюхин выступает за «Белогорье» из Белгорода. Спортсмен шесть раз принимал участие в Олимпийских играх в составе сборной России, в 2012 году завоевал золотую медаль.
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