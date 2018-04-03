Волейболист Тетюхин объявил о завершении карьеры

Сергей Тетюхин объявил о завершении карьеры

Великий 42-летний волейболист Сергей Тетюхин объявил о завершении карьеры после первого финального матча Кубка ЕКВ, в котором его "Белогорье" обыграло турецкий "Зираат Банкаси".

— Этот сезон — последний для меня, — сообщил суперветеран.

Напомним, что за свою карьеру Тетюхин участвовал в шести Олимпиадах и с четырех возвращался с медалью. Из Лондона-2012 — с золотой. Также в активе Сергея серебро чемпионата мира, два Кубка мира, победа в Мировой лиге и пять медалей с чемпионатов Европы. На клубном уровне спортсмен по 10 раз побеждал в чемпионате и Кубке России, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, выигрывал клубный чемпионат мира. В случае успеха в ответной встрече против "Зираат Банкаси", которая состоится 10 апреля, Кубок ЕКВ станет последним трофеем в его карьере.