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Волейболист Тетюхин объявил о завершении карьеры
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Сергей Тетюхин объявил о завершении карьеры 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Великий 42-летний волейболист Сергей Тетюхин объявил о завершении карьеры после первого финального матча Кубка ЕКВ, в котором его "Белогорье" обыграло турецкий "Зираат Банкаси".
— Этот сезон — последний для меня, — сообщил суперветеран.
Напомним, что за свою карьеру Тетюхин участвовал в шести Олимпиадах и с четырех возвращался с медалью. Из Лондона-2012 — с золотой. Также в активе Сергея серебро чемпионата мира, два Кубка мира, победа в Мировой лиге и пять медалей с чемпионатов Европы. На клубном уровне спортсмен по 10 раз побеждал в чемпионате и Кубке России, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, выигрывал клубный чемпионат мира. В случае успеха в ответной встрече против "Зираат Банкаси", которая состоится 10 апреля, Кубок ЕКВ станет последним трофеем в его карьере.
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