Панченко: «ЦСКА, „Зениту“ и „Локо“ в матчах с „Динамо“ легко не будет»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» 2:1 в матче 24-го тура РФПЛ, а также поделился ожиданиями от трех игр с командами верхней части таблицы — ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом».

«Очень рад, что провел все 90 минут на поле. Физически чувствовал хорошо, главное, что команда набрала три очка. У всей команды было большое желание после трехнедельной паузы в чемпионате.

Честно говоря, уже не думаю о своей травме, если не напоминают. Надо уже играть и приносить пользу команде. Мне все понятно в тактической расстановке «Динамо» при нынешнем главном тренере. Мне ясно, как я должен действовать на поле.

В матче с «Арсеналом» у меня были два момента, надо было быстрее действовать. Надо прибавить в скорости принятии решений. Настраивались прессинговать, контролировать мяч. Первые 30-35 минут действовали идеально. После пропущенного гола был легкий нокдаун. Все понимали важность этого матча и побежали вперед. Все отмечали, что мы очень хотели победить.

Поле было подготовлено очень хорошо. Работники арены «Химки» — молодцы. Переживал, что не забил пенальти, немного остался осадок. Больше переживал бы, если проиграли бы. Моя ошибка, что не забил, но главное победили.

На предстоящий матч с ЦСКА не требуется дополнительной мотивации. Меня точно не надо настраивать на «армейцев», да как и всех партнеров.

Опасений нет перед предстоящими матчами с ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом». Будем стараться и биться. Будет тяжело, но ничего страшного. Думаю, и нашим соперникам с нами не будет легко», — цитирует Панченко.

«Динамо» 9 апреля сыграет против ЦСКА, 14 апреля примет «Локомотив», а 18 апреля в Санкт-Петербурге сыграет против «Зенита».