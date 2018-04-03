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Гендиректор «Динамо СПб»: Разговоры о переезде в Сочи ведутся, но до дела еще далеко
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Гендиректор «Динамо СПб»: Разговоры о переезде в Сочи ведутся, но до дела еще далеко 

Советский спорт 19 минут назад
— Разговоры ведутся, но от разговоров до дела еще далеко. Команда решает вопросы в Санкт-Петербурге, поэтому здесь сейчас это не обсуждается. Вообще, основания могут быть, но, когда будет точно понятно, тогда можно будет о чем-то говорить. В том регионе нет команды, но есть стадион «Фишт», благоприятные условия и для развития футбола, так что все логично, — приводит слова Рубашко ТАСС.
Ранее сообщалось, что вопрос переезда клуба обсуждался в кругах владельца «Динамо СПб» Бориса Ротенберга.
Напомним, в сезоне 2016/2017 Сочи был представлен одноименной футбольной командой в зоне «Юг» первенства ПФЛ. В июне 2017-го клуб объявил о годовом перерыве в выступлениях на профессиональном уровне.
Сочинский стадион «Фишт» в 2018 году примет шесть матчей чемпионата мира. Это будут игры Португалия — Испания, Бельгия — Панама, Германия — Швеция, Австралия — Перу, а также матч 1/8 финала и четвертьфинал.
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