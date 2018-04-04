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Кевин Де Брюйне — об игре с «Ливерпулем»: Если что-то не получится, есть ответный матч
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Кевин Де Брюйне — об игре с «Ливерпулем»: Если что-то не получится, есть ответный матч 

Советский спорт 46 минут назад
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"Салах — невероятный игрок. Невозможно поверить, что можно забить столько голов в одном сезоне. «Ливерпуль» — атакующая команда, которая ему подходит.
Надеюсь, завтра будет в форме Давид Сильва. Это футболист, который меняет игру команды. С тех пор, как я в клубе, он восхищает меня своей игрой.
Я в команде только два с половиной года и буду играть в «Энфилде» только второй раз. Если у нас что-то не получится, есть ответный матч", — заявил бельгиец, чьи слова приводит официальный сайт «горожан».
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