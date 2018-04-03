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Клуб ФНЛ «Динамо» может переехать из Санкт-Петербурга в Сочи
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Клуб ФНЛ «Динамо» может переехать из Санкт-Петербурга в Сочи 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Футбольный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга, который в прошлом сезоне выиграл турнир в зоне Запад ПФЛ, а в этом году занимает 7-е место в Футбольной национальной лиге, может сменить географическую прописку. Владельцы команды обсуждают потенциальную возможность переезда в Сочи.
Об этом журналистам сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко, который, впрочем, заявил, что «от разговоров до дела еще далеко»: «Разговоры ведутся, — цитирует ТАСС слова Рубашко. — Команда решает вопросы в Санкт-Петербурге, поэтому здесь сейчас это не обсуждается».
Тем не менее, функционер подтвердил, что «основания для переезда могут быть»: «Но, когда будет точно понятно, тогда можно будет о чем-то говорить. В том регионе нет команды, но есть стадион „Фишт“, благоприятные условия для развития футбола, так что все логично».
По некоторым данным, исходящим из окружения владельца «Динамо» Бориса Ротенберга, вопрос переезда клуба в Сочи обсуждается не впервые. И, если это произойдет, то клуб сохранит свое юридическое лицо, но, скорее всего, сменит название.
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