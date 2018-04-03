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«Олимпиакос» объявил об уходе Оскара Гарсии с поста главного тренера
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«Олимпиакос» объявил об уходе Оскара Гарсии с поста главного тренера 

Чемпионат.com 40 минут назад
Испанский специалист Оскар Гарсия оставляет пост главного тренера «Олимпиакоса», сообщает официальный сайт греческой команды.
44-летний специалист, который возглавил команду в январе, достиг договорённости с клубом о расторжении контракта.
«Я принял решение прекратить сотрудничество с клубом, чтобы позволить ему иметь больше времени на подготовку к следующему сезону. Хочу поблагодарить президента клуба за возможность поработать в лучшем клубе Греции. Благодарю всех сотрудников «Олимпиакоса», игроков и болельщиков. Желаю команде успеха в следующем сезоне», — сказал Гарсия.
«Олимпиакос» является действующим чемпионом Греции. В нынешнем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице с 54 очками за четыре тура до конца чемпионата.
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