«Фиорентина» нанесла «Удинезе» седьмое поражение подряд

В чемпионате Италии завершились три матча 27-го тура Серии А. Данные встречи должны были состояться еще в начале марта, однако тогда 7 матчей тура были отменены и перенесены на апрель в связи со смертью защитника «Фиорентины» Давиде Астори

В одном из них «Сампдория» прервала трехматчевую серию из поражений, обыграв на выезде «Аталанту» — 2:1. После этого матча команды сравнялись в турнирной таблице Серии А по набранным очкам — по 48 пунктов, однако по дополнительным показателям «Аталанта» занимает 7-е место, а «Сампдория» — 9-е.

Матч между «Дженоа» и «Кальяри» завершился победой хозяев, которые заработали три очка, забив победный мяч на 90-й минуте встречи. Команды, которые до старта игры соседствовали друг с другом в турнирной таблице, теперь разделяют 5 очков: «Дженоа» поднялся на 12-ю строчку (34 пункта), «Кальяри» с 29 очками остался 14-м.

В еще одной встрече «Фиорентина» одержала выездную победу над «Удинезе» — 2:0. Для «зебр» это поражение стало седьмым подряд, они с 33 очками в активе идут в таблице тринадцатыми. «Фиорентина» благодаря победе поднялась с 9-го на 8-е место. На счету «фиалок» 47 набранных очков.

Чемпионат Италии. Серия А 27-й тур «Аталанта» — «Сампдория» — 1:2 (0:1)

Голы: Толои, 67 — Капрари, 43; Сапата, 84.

«Дженоа» — «Кальяри» — 2:1 (0:0)

Голы: Лападула, 53; Медейруш, 90 — Барелла, 62 (пен).

«Удинезе» — «Фиорентина» — 0:2 (0:1)

Голы: Верету, 29; Симеоне, 71.