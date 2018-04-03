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«Фиорентина» нанесла «Удинезе» седьмое поражение подряд
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«Фиорентина» нанесла «Удинезе» седьмое поражение подряд 

Советский спорт 43 минуты назад
«Фиорентина» одержала победу над «Удинезе» (2:0) в матче 27-го тура серии A на стадионе «Фриули» в Удине.
В первом тайме француз Жордан Верету реализовал пенальти, а после перерыва аргентинец Джованни Симеоне установил окончательный счет в матче, забив свой девятый гол в чемпионате.
В другом перенесенном матче 27-го тура «Сампдория» в гостях выиграла у «Аталанты» (2:1). Теперь у «Сампдории», «Аталанты» и «Фиорентины» по 47 очков в 30 играх.
Отметим, что для «Удинезе» поражение от «фиалок» стало седьмым подряд.
Серия A  27-й тур  «Удинезе» — «Фиорентина» — 0:2 (0:1)
Голы: Верету, 29, с пенальти. Симеоне, 71.
«Аталанта» — «Сампдория» — 1:2 (0:1)
Голы: Толои, 67 — Капрари, 43. Сапата, 84.
«Дженоа» — «Кальяри» — 2:1 (0:0)
Голы: Лападула, 53. Юри Медейруш, 90 — Барелла, 62, с пенальти.
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