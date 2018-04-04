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Карвахаль установил рекорд Лиги чемпионов, не проиграв в 25 матчах подряд
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Карвахаль установил рекорд Лиги чемпионов, не проиграв в 25 матчах подряд 

SPORT24.ru 1 час назад
Это самая длительная серия среди всех футболистов, когда-либо игравших в клубном турнире Европы, сообщает Sport.es. Рекордное достижение было зафиксировано 3 апреля, когда ”Реал” с Карвахалем в составе выиграл у «Ювентуса» в Турине со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ранее рекорд принадлежал Нани и Патрису Эвра, которые в составе ”Манчестер Юнайтед” не проигрывали в Лиге чемпионов на протяжении 24 матчей.
Последний раз Карвахаль проигрывал в Лиге чемпионов 5 мая 2015 года, когда в составе «Реала» уступил «Ювентусу» в Турине со счетом 1:2 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
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