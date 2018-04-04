Ещё
Хайнкес — первый тренер, одержавший 12 побед подряд в Лиге чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хайнкес — первый тренер, одержавший 12 побед подряд в Лиге чемпионов 

Чемпионат.com 20 минут назад
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Севилья» принимала на своём поле «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Таким образом, наставник мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес стал первым тренером в истории, выигравшим 12 игр подряд в Лиге чемпионов.
Хайнкес вновь возглавил немецкий клуб осенью 2017 года. Ранее он тренировал «Баварию» три раза (1987-1991, 2009 и 2011-2013) и привёл команду к победе в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13, после чего покинул пост.
Чемпионат.com: последние новости
«Сересо» обыграл «Чеджу Юнайтед» в азиатской Лиге чемпионов «Бурирам Юнайтед» — «Гуанчжоу Эвергранд» — 1:1. Видеообзор матча «Олимпиакос» объявил об уходе Оскара Гарсии с поста главного тренера
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горько: когда будет свадьба Шараповой6
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Повторный бой между Головкиным и Альваресом отменен
Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус»
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение