Хайнкес — первый тренер, одержавший 12 побед подряд в Лиге чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Севилья» принимала на своём поле «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, наставник мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес стал первым тренером в истории, выигравшим 12 игр подряд в Лиге чемпионов.

Хайнкес вновь возглавил немецкий клуб осенью 2017 года. Ранее он тренировал «Баварию» три раза (1987-1991, 2009 и 2011-2013) и привёл команду к победе в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13, после чего покинул пост.