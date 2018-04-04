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Рибери: «Играть на „Рамон Санчес Писхуан“ нелегко»
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Рибери: «Играть на „Рамон Санчес Писхуан“ нелегко» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Вингер мюнхенской «Баварии» Франк Рибери прокомментировал победу своей команды над «Севильей» в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Первые десять минут были хорошими для нас, но потом мы утратили нашу организацию в игре и не действовали хорошо. Вторая половина была намного лучше. Лига Чемпионов — это другой критерий конкуренции. «Севилья» — хорошая команда, и играть здесь нелегко. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол. В этом турнире нельзя ошибаться, всегда нужно быть настороже", — цитирует 34-летнего француза официальный сайт УЕФА.
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