Главный тренер «Ювентуса» Аллегри прокомментировал поражение от «Реала»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о поражении от мадридского "Реала" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Реал" был убийственен в завершающей стадии атак. Случайно Лигу чемпионов три раза за четыре года не выигрывают. Сейчас нужно сосредоточится на чемпионате Италии, а уже затем в Мадриде постараться сыграть в свой футбол", — сказал Аллегри.

Также тренер назвал невозможным выход «Ювентуса» в полуфинал Лиги чемпионов.

"Я расстроен третьим голом, поскольку до него у нас были шансы исправить ситуацию в ответном матче. Сейчас же это невозможно", — добавил тренер.

Ранее Зидан прокомментировал победу «Реала» над «Ювентусом» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.