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Главный тренер «Ювентуса» Аллегри прокомментировал поражение от «Реала»
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Главный тренер «Ювентуса» Аллегри прокомментировал поражение от «Реала» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о поражении от мадридского "Реала" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Реал" был убийственен в завершающей стадии атак. Случайно Лигу чемпионов три раза за четыре года не выигрывают. Сейчас нужно сосредоточится на чемпионате Италии, а уже затем в Мадриде постараться сыграть в свой футбол", — сказал Аллегри.
Также тренер назвал невозможным выход «Ювентуса» в полуфинал Лиги чемпионов.
"Я расстроен третьим голом, поскольку до него у нас были шансы исправить ситуацию в ответном матче. Сейчас же это невозможно", — добавил тренер.
Ранее Зидан прокомментировал победу «Реала» над «Ювентусом» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
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