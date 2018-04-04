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Каземиро: После удаления Дибалы нам стало легче
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Каземиро: После удаления Дибалы нам стало легче 

LiveSport.Ru 25 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Реала» Каземиро рассказал о победе над «Ювентусом» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы показали отличный футбол в матче с отличным соперником. Результат просто невероятный, хотя надо признать, что после удаления Дибалы нам стало легче.
Роналду тренируется как машина и не перестает удивлять на каждом занятии. Остается только аплодировать и наслаждаться тем, что он делает для команды сезон за сезоном.
Сегодня он был восхитителен. Он — лучший», — приводит игрока пресс-служба УЕФА.
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