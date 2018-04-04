Каземиро: После удаления Дибалы нам стало легче

Полузащитник «Реала» Каземиро рассказал о победе над «Ювентусом» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы показали отличный футбол в матче с отличным соперником. Результат просто невероятный, хотя надо признать, что после удаления Дибалы нам стало легче.

Роналду тренируется как машина и не перестает удивлять на каждом занятии. Остается только аплодировать и наслаждаться тем, что он делает для команды сезон за сезоном.