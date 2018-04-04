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Аллегри: «Реал» не случайно выиграл три из четырех последних кубков чемпионов"
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Аллегри: «Реал» не случайно выиграл три из четырех последних кубков чемпионов" 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по матчу своей команды против мадридского "Реала" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Теперь мы должны подумать о чемпионате, а затем отправиться в Мадрид, чтобы сыграть в нашу игру. Я разочарован третьим голом, потому что в тот момент мы все равно могли бы перенести вопрос о победителе пары на второй матч. Теперь это уже невозможно. Третий мяч «Реала» был разрушительным для нас. Невозможно выиграть три титула Лиги Чемпионов в течение четырех лет случайно", — цитирует наставника «старой синьоры» официальный сайт УЕФА.
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