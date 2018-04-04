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Игрок «Баварии» Хуммельс заявил о везении в матче с «Севильей»
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Игрок «Баварии» Хуммельс заявил о везении в матче с «Севильей» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник «Баварии» Матс Хуммельс рассказал о победе своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Севильи». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Для нас не было ничего удивительного в том, как «Севилья» провела первый тайм, когда выглядела лучше нас. Мы видели их матч в Манчестере, тренер предупреждал нас, так что мы были готовы", — слова футболиста приводит официальный сайт УЕФА.
Также Хуммельс отметил, что с первым голом в матче команде повезло.
"Нам повезло с первым голом, нужно это признать. Но перед нашим вторым мячом мог забить Хави Мартинес. Впрочем, мне бы хотелось, чтобы мы некоторые вещи делали лучше. Значит, нужно над этим поработать перед ответным матчем", — добавил он.
Ранее главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил о необходимости улучшения игры команды для победы в Лиге чемпионов.
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