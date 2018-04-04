Игрок «Баварии» Хуммельс заявил о везении в матче с «Севильей»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс рассказал о победе своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Севильи». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Для нас не было ничего удивительного в том, как «Севилья» провела первый тайм, когда выглядела лучше нас. Мы видели их матч в Манчестере, тренер предупреждал нас, так что мы были готовы", — слова футболиста приводит официальный сайт УЕФА.

Также Хуммельс отметил, что с первым голом в матче команде повезло.

"Нам повезло с первым голом, нужно это признать. Но перед нашим вторым мячом мог забить Хави Мартинес . Впрочем, мне бы хотелось, чтобы мы некоторые вещи делали лучше. Значит, нужно над этим поработать перед ответным матчем", — добавил он.

Ранее главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес заявил о необходимости улучшения игры команды для победы в Лиге чемпионов.