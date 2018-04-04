«Шанхай Шэньхуа» — «Кашима Антлерс». Видеообзор матча

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) китайский «Шанхай Шэньхуа» на домашнем поле сыграл вничью с японским «Кашима Антлерс» — 2:2.

На 13-й минуте счёт в матче открыл форвард хозяев Джованни Морено. Ещё через четверть часа Мао Цзяньцин увеличил преимущество китайской команды, но во втором тайме «Кашима Антлерс» сумел отыграться, забив 2 мяча за 5 минут.

После этого матча «Кашима Антлерс» обеспечил себе выход из группы, а «Шанхай Шэньхуа» лишился шансов на попадание в плей-офф.