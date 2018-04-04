Ещё
«Шанхай Шэньхуа» — «Кашима Антлерс». Видеообзор матча
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шанхай Шэньхуа» — «Кашима Антлерс». Видеообзор матча 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) китайский «Шанхай Шэньхуа» на домашнем поле сыграл вничью с японским «Кашима Антлерс» — 2:2.
На 13-й минуте счёт в матче открыл форвард хозяев Джованни Морено. Ещё через четверть часа Мао Цзяньцин увеличил преимущество китайской команды, но во втором тайме «Кашима Антлерс» сумел отыграться, забив 2 мяча за 5 минут.
После этого матча «Кашима Антлерс» обеспечил себе выход из группы, а «Шанхай Шэньхуа» лишился шансов на попадание в плей-офф.
Чемпионат.com: последние новости
Волейбол. Кубок ЕКВ 2017/18. Финал. «Белогорье» победило «Зираатбанк» «Сувон Самсунг Блювингс» — ФК «Сидней». Видеообзор матча Леон выложил фото в футболке «Перуджи»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан экс-директор РФБ Домани1
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Горько: когда будет свадьба Шараповой9
Роналду забил «ножницами» в ворота «Ювентуса»
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение