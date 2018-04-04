«Сувон Самсунг Блювингс» — ФК «Сидней». Видеообзор матча

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) австралийский ФК «Сидней» на выезде разгромил корейский «Сувон Самсунг Блювингс» со счётом 4:1.

Гол и две голевые передачи в активе форварда «Сиднея» Адриана Межеевского. Счёт в матче в середине первого тайма открыл сербский полузащитник гостей Милош Нинкович , известный по выступлениям за киевское «Динамо».

За тур до конца группового этапа «Сидней» с 5 очками занимает третье место в группе и отстаёт от идущего вторым «Сувон Самсунг Блювингс» на 2 очка.