Ещё
Тренер «Ювентуса» Аллегри: третий гол почти лишил нас шансов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер «Ювентуса» Аллегри: третий гол почти лишил нас шансов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Наставник итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения своей команды в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов от мадридского "Реала" (0:3) отметил, что его команда не заслужила разгрома. Но он отдал должное гостям и их лидеру Криштиану Роналду, который забил два гола.
"В матчах с такими командами тебе должна сопутствовать удача и чтобы у Криштиану Роналду был плохой вечер, чтобы рассчитывать на успех, — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА. — После 0:3 будет тяжело отыграться. У «Реала» прекрасная команда, иначе они бы не выигрывали столько титулов".
"Первый час игры мы действовали неплохо, но сегодня все было против нас. Очень жаль, что мы пропустили третий гол, при 0:2 у нас бы оставались шансы отыграться в Мадриде, теперь же это почти невозможно. Теперь мы должны думать о чемпионате Италии и Кубке Италии", — отметил наставник «Старой синьоры».
Вести.Ru: последние новости
Сергей Тетюхин завершает карьеру волейболиста Новый тренер "Баварии" будет представлен в конце апреля Массимо Каррера: "Спартак" был не той командой, которая борется за титул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан экс-директор РФБ Домани1
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Горько: когда будет свадьба Шараповой9
Роналду забил «ножницами» в ворота «Ювентуса»
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение