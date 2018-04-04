Тренер «Ювентуса» Аллегри: третий гол почти лишил нас шансов

Наставник итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения своей команды в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов от мадридского "Реала" (0:3) отметил, что его команда не заслужила разгрома. Но он отдал должное гостям и их лидеру Криштиану Роналду , который забил два гола.

"В матчах с такими командами тебе должна сопутствовать удача и чтобы у Криштиану Роналду был плохой вечер, чтобы рассчитывать на успех, — цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА. — После 0:3 будет тяжело отыграться. У «Реала» прекрасная команда, иначе они бы не выигрывали столько титулов".

"Первый час игры мы действовали неплохо, но сегодня все было против нас. Очень жаль, что мы пропустили третий гол, при 0:2 у нас бы оставались шансы отыграться в Мадриде, теперь же это почти невозможно. Теперь мы должны думать о чемпионате Италии и Кубке Италии", — отметил наставник «Старой синьоры».