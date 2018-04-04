«Аль-Гарафа» — «Аль-Джазира». Видеообзор матча

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) катарский «Аль-Гарафа» в напряженном матче уступил «Аль-Джазире» из ОАЭ — 2:3.

На 14-й минуте игры счёт в игре открыл бразильский нападающий «Аль-Джазиры» Ромариньо. Однако ещё до перерыва хозяева забили 2 мяча, и на перерыв команды ушли при счёте 2:1.

Главным героем второго тайма и всего матча стал Али Ахмед Мабхут, оформивший дубль и принёсший победу гостям на 94-й минуте.

За тур до конца группового этапа «Аль-Джазира» обеспечила себе выход в плей-офф.