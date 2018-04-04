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«Аль-Гарафа» — «Аль-Джазира». Видеообзор матча
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«Аль-Гарафа» — «Аль-Джазира». Видеообзор матча 

Чемпионат.com 23 минуты назад
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) катарский «Аль-Гарафа» в напряженном матче уступил «Аль-Джазире» из ОАЭ — 2:3.
На 14-й минуте игры счёт в игре открыл бразильский нападающий «Аль-Джазиры» Ромариньо. Однако ещё до перерыва хозяева забили 2 мяча, и на перерыв команды ушли при счёте 2:1.
Главным героем второго тайма и всего матча стал Али Ахмед Мабхут, оформивший дубль и принёсший победу гостям на 94-й минуте.
За тур до конца группового этапа «Аль-Джазира» обеспечила себе выход в плей-офф.
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