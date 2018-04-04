Н'Зонзи: «Постараемся сделать в Мюнхене то, что сделали в Манчестере»

Полузащитник «Севильи» Стивен Н'Зонзи заявил, что его команда имеет шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов после поражения в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов от «Баварии» (1:2).

"Очень жаль, что Сарабия упустил свой первый момент. В первом тайме мы играли хорошо, но затем устали под давлением соперников. Обычно мы владеем мячом намного больше, чем «Бавария» позволила нам сегодня. Но мы победили в Манчестере, так что в футболе все может быть. Постараемся сделать то же самое в Мюнхене", — сказал он.