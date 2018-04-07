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Лидер таблицы ФНЛ «Енисей» обыграл «Луч-Энергию»
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Лидер таблицы ФНЛ «Енисей» обыграл «Луч-Энергию» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Лидер таблицы Футбольной национальной лиги красноярский «Енисей» в гостях обыграл владивостокскую «Луч-Энергию» в матче 31-го тура. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт".
Единственный мяч на 26 минуте забил Валерий Кичин, отличившись с пенальти.
"Енисей" набрал 68 очков и опережает ближайших преследователей — «Оренбург» и «Крылья Советов» на четыре очка.
В следующем матче красноярцы дома встретятся с «Олимпиецом», а «Луч-Энергия» в гостях сыграет с «Зенитом-2».
Чемпионат России. ФНЛ. 31-й тур  "Луч-Энергия" (Владивосток) — «Енисей» (Красноярск) — 0:1 Гол: 0:1 — Кичин (пен), 26
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