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Алекс Сандро: теперь «Ювентусу» надо сосредоточиться на чемпионате Италии
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Алекс Сандро: теперь «Ювентусу» надо сосредоточиться на чемпионате Италии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро прокомментировал поражение туринского клуба от «Реала» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Мадридский клуб на выезде одержал победу со счётом 3:0.
«Лучшая команда выиграла, а мы допустили ошибки в защите. Мы должны усердно работать. Такие вещи случаются, но, как я уже говорил, единственное, что нам необходимо сделать сейчас, идти вперёд и работать. Мы должны прежде всего сосредоточиться на чемпионате Италии», — сказал защитник в интервью клубному телевидению.
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