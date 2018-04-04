Алекс Сандро: теперь «Ювентусу» надо сосредоточиться на чемпионате Италии

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро прокомментировал поражение туринского клуба от «Реала» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Мадридский клуб на выезде одержал победу со счётом 3:0.

«Лучшая команда выиграла, а мы допустили ошибки в защите. Мы должны усердно работать. Такие вещи случаются, но, как я уже говорил, единственное, что нам необходимо сделать сейчас, идти вперёд и работать. Мы должны прежде всего сосредоточиться на чемпионате Италии», — сказал защитник в интервью клубному телевидению.