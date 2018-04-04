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Монтелла: «Старались показать лучшую игру, но „Бавария“ очень сильна»
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Монтелла: «Старались показать лучшую игру, но „Бавария“ очень сильна» 

Soccer News 55 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла подвел итоги первого четвертьфинала Лиги Чемпионов против «Баварии» (1:2).
По словам итальянского наставника, его команде не повезло.
"Моей команде не повезло. Старались показать лучшую игру, но «Бавария» очень сильна. У них не было моментов в первой половине, а мы играли хорошо. Несмотря на поражение, будем бороться до конца.
Во втором тайме мы устали, но это нормально. После перерыва почти не угрожали чужим воротам. Но я горжусь игрой команды", — сказал он.
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