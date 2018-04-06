Аллегри: много раз задумывался об уходе из «Ювентуса» 

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о стремлении клуба выиграть Лигу чемпионов.
«Нам нужно закончить сезон как можно лучше. Я много раз думал покинуть клуб, потому что мы выигрываем много титулов, но не можем завоевать заветный кубок Лиги чемпионов. Тем не менее, у меня контракт с «Ювентусом», и я счастлив быть здесь», — сказал Аллегри на пресс-конференции.
Под руководство Массимилиано «Ювентус» дважды выходил в финал Лиги чемпионов (2015, 2017). В первом финале подопечные Аллегри проиграли «Барселоне» (1:3), а во втором — мадридскому «Реалу» (1:4).