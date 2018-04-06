Ещё
Аллегри: много раз задумывался об уходе из «Ювентуса»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аллегри: много раз задумывался об уходе из «Ювентуса» 

Чемпионат.com 57 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о стремлении клуба выиграть Лигу чемпионов.
«Нам нужно закончить сезон как можно лучше. Я много раз думал покинуть клуб, потому что мы выигрываем много титулов, но не можем завоевать заветный кубок Лиги чемпионов. Тем не менее, у меня контракт с «Ювентусом», и я счастлив быть здесь», — сказал Аллегри на пресс-конференции.
Под руководство Массимилиано «Ювентус» дважды выходил в финал Лиги чемпионов (2015, 2017). В первом финале подопечные Аллегри проиграли «Барселоне» (1:3), а во втором — мадридскому «Реалу» (1:4).
Чемпионат.com: последние новости
Волейбол. «Зенит» Санкт-Петербург вышел в финал Суперлиги «Белогорье» сравняло счёт в серии за 5-8-е места в ЧР по волейболу с «Новой» Эксперты: «Сент-Этьен» не помешает «ПСЖ» одержать 10-ю победу в Лиге 1 кряду
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Александр Курлович9
Ягудин с женой попали в больницу26
Легков объявил о завершении карьеры7
Фанаты «Арсенала» захотели футболиста ЦСКА
ЦСКА победил СКА1
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение