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Хоккеист из Нерехты стал двукратным чемпионом России по хоккею с мячом
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Хоккеист из Нерехты стал двукратным чемпионом России по хоккею с мячом 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Уроженец Нерехты Янис Бефус стал двукратным чемпионом России по хоккею с мячом, сообщает «Костромская Народная газета».
Матч между «СКА-Нефтяник», полузащитником которого является Янис, и красноярским «Енисеем» прошел в Хабаровске. Команда Яниса одержала уверенную победу со счетом 8:1, а сам хоккеист принес большую пользу команде как в обороне, так и в атаке.
Первый раз чемпионский титул нерехтчанин получил еще в 2012 году, когда играл за «Динамо». По итогам чемпионата России Янис провел 31 матч и сделал 22 результативные передачи.
Кроме того, в феврале мы писали о том, что Бефус помог нашей сборной по хоккею с мячом одержать победу на чемпионате мира.
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