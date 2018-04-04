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Команда «Черемушки» завоевала бронзу окружной Параспартакиады
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Команда «Черемушки» завоевала бронзу окружной Параспартакиады 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Во Дворце игровых видов спорта «Содружество», который расположен по адресу: Новоясеневский проспект, дом 30, состоялись Окружные отборочные соревнования по волейболу в рамках окружного этапа городской Параспартакиады для лиц с ОВЗ.
Спортсмены играли в волейбол по правилам, утвержденным Международной Федерацией волейбола в соответствии с регламентом проведения городской Параспартакиады. Каждая игра состояла из трех партий до 25 очков. При счете 24:24 игра продолжалась до достижения разницы в два очка.
По итогам соревнований сборная команда района Черемушки завоевала почетное третье место, уступив волейболистам из Академического и Южного Бутова. Все команды-призеры традиционно были награждены кубками, медалями и дипломами.
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