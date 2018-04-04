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Завершающий карьеру Тетюхин назвал себя легендой
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Завершающий игровую карьеру волейболист Тетюхин назвал себя легендой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Олимпийский чемпион Игр-2012 волейболист Сергей Тетюхин, завершивший игровую карьеру в один день с биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, назвал себя легендой. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Он великий спортсмен и легенда биатлона, я ничего не путаю? Его знает весь мир. У него миллион олимпийских медалей, он был непобедимым много-много лет. Я преклоняюсь перед таким спортсменом.
Различные эпохи заканчиваются. Придут новые спортсмены, которые, надеюсь, будут лучше, чем мы.
Про себя нескромно говорить, что я — легенда. До Олимпиады в Токио я терпеть не буду", — цитирует Тетюхина "БелПресса".
Ранее Тетюхин объявил, что завершит спортивную карьеру по окончании сезона.
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