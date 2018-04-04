Ещё
Маурисио Перейра: «Против „Зенита“ не сможем играть в привычный нам футбол»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маурисио Перейра: «Против „Зенита“ не сможем играть в привычный нам футбол» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против питерского "Зенита" в рамках 25-го тура РФПЛ.
"Сила «Зенита» всем известна. Каждый его футболист — большой мастер, игрок национальной сборной. И я отдаю себе отчет в том, что мы не сможем играть в Санкт-Петербурге так, как играли в предыдущих матчах: подолгу владеть мячом, много времени проводить на половине поля соперника. Нам нужно будет придумать что-то новое, сыграть в другой манере. К тому же нам необходимо быть более эффективными у чужих ворот. Вряд ли хозяева позволят нам создать много моментов и надо постараться выжать максимум из своих шансов. В любом случае мы будем играть на победу, чтобы улучшить наше турнирное положение", — цитирует 28-летнего хавбека официальный сайт его клуба.
Soccer News: последние новости
Официально: "Краснодар" расстался с Шалимовым Наставник "Лас Пальмаса": "Нас не устраивает ничья в матче с "Реалом" "Атлетико" – "Депортиво" – 1:0 (обзор)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
Ибрагимович оценил удар Роналду
Назван ориентировочный состав сборной на ЧМ-2018 по хоккею
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Завершающий карьеру Тетюхин назвал себя легендой
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение