Маурисио Перейра: «Против „Зенита“ не сможем играть в привычный нам футбол»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против питерского "Зенита" в рамках 25-го тура РФПЛ.

"Сила «Зенита» всем известна. Каждый его футболист — большой мастер, игрок национальной сборной. И я отдаю себе отчет в том, что мы не сможем играть в Санкт-Петербурге так, как играли в предыдущих матчах: подолгу владеть мячом, много времени проводить на половине поля соперника. Нам нужно будет придумать что-то новое, сыграть в другой манере. К тому же нам необходимо быть более эффективными у чужих ворот. Вряд ли хозяева позволят нам создать много моментов и надо постараться выжать максимум из своих шансов. В любом случае мы будем играть на победу, чтобы улучшить наше турнирное положение", — цитирует 28-летнего хавбека официальный сайт его клуба.