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Известная спортсменка чуть не утонула в Подмосковье
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Екатерина Гамова чуть не утонула в Подмосковье 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Звезда волейбола Екатерина Гамова попала в весьма экстремальную ситуацию, в которой, к счастью, никто не пострадал. Однако это происшествие могло стоить спортсменке и ее мужу жизней!
Вместе со своим супругом Михаилом Мукасеем — сыном известного кинооператора Анатолия Мукасея и режиссера Светланы Дружининой — Екатерина отправилась на пикник. Впрочем, посиделки, к сожалению, прошли не так, как планировалось. До места назначения супруги решили доехать на снегоходе. Однако, видимо, не учли того момента, что весна, хоть и не ощущалась, но уже начала вступать в свои права. В момент проезда по реке Истра лед треснул!
«Провалился лед около берега, не выдержал, снегоход ушел под воду вместе с моим супругом. Но все живы, здоровы, хотя после этой ситуации не сказать, чтобы очень. Никто особо не пострадал — я успела вовремя отскочить. Муж тоже выбрался, снегоход вытащили. Теперь вот восстанавливаем», — рассказала Катя.
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