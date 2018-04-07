Болельщики «Зенита» встретили гол Шатова в ворота их команды аплодисментами 

В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимает на своём поле «Краснодар». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Санкт-Петербург».
Счёт в игре на 22-й минуте открыл полузащитник «Краснодара» Олег Шатов. Футболист, права на которого принадлежат «Зениту», выступает за краснодарскую команду на правах аренды. Болельщики сине-бело-голубых, несмотря на пропущенный мяч в свои ворота, встретили гол хавбека аплодисментами.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».