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Болельщики «Зенита» встретили гол Шатова в ворота их команды аплодисментами
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Болельщики «Зенита» встретили гол Шатова в ворота их команды аплодисментами 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимает на своём поле «Краснодар». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Санкт-Петербург».
Счёт в игре на 22-й минуте открыл полузащитник «Краснодара» Олег Шатов. Футболист, права на которого принадлежат «Зениту», выступает за краснодарскую команду на правах аренды. Болельщики сине-бело-голубых, несмотря на пропущенный мяч в свои ворота, встретили гол хавбека аплодисментами.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».
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